Het is gebeurd: met 9 jaar vertraging (en een meerprijs van 6 miljard euro) heeft Berlijn een nieuwe luchthaven

Een aantal Berlijners of inwoners van de Brandenburgse rand rond Berlijn, komt kijken. Ze vinden het - in typische Berlijnse lichtarrogante onverschilligheid - "modern, proper, groot of gewoon." Een oudere dame is wel heel tevreden: "Goed dat de stad dit krijgt. Het is nodig voor de uitstraling". Een jongeman vindt het wel mooi, maar "voor mij was het goed zoals het ervoor was."

Het is iets over twee als twee vliegtuigen, eerst een van Easyjet en dan van Lufthansa, landen op de nieuwe landingsbanen van BER. Eigenlijk hadden beide tegelijktertijd moeten landen, op twee verschillende banen. Maar het weer liet geen simultaanlanding toe. Aan boord enkel wat belangrijke mensen, zoals de CEO ’s van de beide maatschappijen. "Blij dat we hier vandaag mogen zijn, met een beetje vertraging", klonk het bij Lufthansabaas Carsten Spohr met een kwinkslag. Ze worden opgewacht door de ministers-presidenten van de deelstaten Berlijn en Brandenburg, de federale minister van Verkeer, Andreas Scheuer (CSU) en de CEO van de luchthaven, Engelbert Daldrup. Ook hij is duidelijk opgelucht: "Eindelijk kunnen we onze luchthaven gebruiken. Eindelijk", klinkt het bij hem.

(Lees verder onder de foto.)