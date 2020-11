Technologie uit Wevelgem zit binnenkort in miljoenen koptelefoons: "We worden overspoeld met reacties"

Dat je binnenkort producten met technologie van Jacoti in de winkelrekken zal vinden, is te danken aan een deal die het bedrijf net sloot met het Amerikaanse bedrijf Qualcomm. "Die bedrijfsnaam zal bij de meeste mensen niet meteen belletje doen rinkelen, maar het is wel een heel groot en belangrijk bedrijf. Zij ontwikkelen chips met informatie, die ze dan verwerken in producten van de grootste spelers op de techmarkt", verduidelijkt Kinsbergen.

De zaakvoerder is heel blij met de deal. "Ik ben enorm enthousiast over de samenwerking. Qualcomm maakt het mogelijk dat onze technologie eindelijk tot bij de consument raakt. Wereldwijd. Hier werken we al zo lang naartoe!"