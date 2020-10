Jong in de States - Hoe stem je als je zo afgelegen woont dat zelfs leidingwater ontbreekt? "Altijd al door beide partijen verwaarloosd"

In de aanloop naar de verkiezingen in de VS trekt VRT-reporter Thomas De Graeve door de States, op zoek naar verhalen van gewone, jonge Amerikanen. Hoe beïnvloeden hun leven en dagelijkse ervaringen de keuze die ze maken in het stemhokje? Vandaag: het verhaal van Jessica Keetso, die in het grootste Native American-reservaat in de VS woont, zonder stromend water, en waar het coronavirus keihard toesloeg.