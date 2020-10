Kim De Gelder wordt overgeplaatst naar het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) in Antwerpen

Vorig jaar besliste de rechtbank in Gent vervolgens dat De Gelder ontoerekeningsvatbaar is en geïnterneerd moest worden. Hij zou niet meer thuishoren in de gevangenis van Oudenaarde, maar in een psychiatrische instelling. Die uitspraak gaat alleen over De Gelders huidige toestand, niet over zijn toestand tijdens de feiten of zijn proces.

Hij werd eerst opgenomen in de psychiatrische afdeling van de gevangenis van Gent en werd vervolgens overgeplaatst naar de Inrichting tot Bescherming van de Maatschappij (IBM) in Merksplas. Nu wordt hij overgeplaatst naar het FPC in Antwerpen.