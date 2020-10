Knips, eenrichtingverkeer en minder auto's in Aalst door circulatieplan: "We geven stad terug aan bewoners"

In Aalst is er een akkoord over een nieuw ingrijpend circulatieplan. Het basisprincipe is dat verkeer dat niet in de binnenstad moet zijn omgeleid zal worden via de stadsring. Enkel mensen die in de stad wonen, er op bezoek komen, of gaan winkelen zijn nog in het centrum welkom met de auto. "Toch zal Aalst even bereikbaar blijven", benadrukt schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open VLD).