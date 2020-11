Koksijde bezoekt bijna 150 inwoners die dit jaar partner verloren: "Veel mensen hebben nood om hun verhaal te doen"

Een van de medewerkers is Katrien Debruyne. Het valt haar op dat de bezoekjes erg geapprecieerd worden. "Mijn wagen zit volgeladen met mooie plantjes. Het zijn koraalmosjes. Ik vertrok met een bang hartje, want onze actie was niet aangekondigd. De meeste mensen zijn eerst verbaasd, maar daarna komen de verhalen los. De mensen hebben duidelijk de behoefte om te vertellen over hun man of vrouw die ze verloren hebben. Ons bezoekje doet hen zichtbaar deugd."