Koppenbergcross: nooit eerder meer deelnemers dan dit jaar

Voorlopig is het afwachten of de wedstrijd mag doorgaan. Mogelijk beslist het overlegcomité dat de wedstrijd alsnog moet worden afgeblazen. Een aantal belangrijke veldritwedstrijden zijn eerder al geschrapt omdat er zonder toeschouwers er geen inkomsten zijn. "Maar dankzij onze sponsors en de steun van de stad Oudenaarde kunnen we net break-even draaien", zegt organisator Christophe Impens.

Het aantal wedstrijden is beperkt. Alleen de elite vrouwen en de elite mannen. crossen. "Er kunnen ook telkens maar 75 deelnemers aan de start staan, terwijl er bij de mannen maar liefst 110 kandidaten waren. We hebben dus mensen moeten weigeren", zegt Impens. "Doordat de B-crossen zijn geschrapt was de inschrijvinsstroom gigantisch."