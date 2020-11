Kunstbomen op kerkhoven in Hoeselt herdenken sterrenkindjes en doden waarvan graven verwijderd werden

Op de zes kerkhoven van de gemeente Hoeselt zijn er bijzondere herdenkingsbomen geplaatst. Het zijn bomen uit staal met in de kruin bladeren van de es en linde. De bomen staan ​​symbool voor de 257 doden waarvan de graven de voorgaande jaren werden verwijderd. Hoeselaren die zo iemand willen herdenken, kunnen in de buurt van de boom op een bankje in alle rust herinneringen ophalen. Als er in de toekomt opnieuw graven worden verwijderd, zal de gemeente de stoffelijke resten die worden opgegraven, cremeren. Daarna worden ze aan de herdenkingsboom geplaatst.