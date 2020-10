"Labels", "Pano" en vrtnws.be in de prijzen bij Belfius Persprijzen

Voor de 57e keer heeft Belfius prijzen uitgereikt uit aan journalisten en persfotografen die het afgelopen jaar opmerkelijk werk hebben geleverd. Verschillende inzendingen van VRT NWS zijn in de prijzen gevallen: YouTube-reportage "Labels: Jong en op straat" wint de zogenoemde "Coup de coeur", "Pano"-reportage "Zijn humanitaire visa te koop?" wint in de rubriek "TV/video" en een samenwerking tussen VRT NWS, De Standaard en Knack over mensenhandel in nagelsalons wint bij "Print/Web".