Liveblog - Druk op ziekenhuizen neemt nóg verder toe: meer dan 1.000 patiënten op intensieve zorg

Maar er zijn dus toch nog zo’n 100.000 mensen die in de komende dagen op reis vertrekken. “Op zich vliegen we nog op 120 bestemmingen. Dat zijn vooral Europese bestemmingen, maar er zijn ook intercontinentale vluchten voor zakenreizen bijvoorbeeld. Er zijn niet alleen essentiële reizen, er zijn ook mensen die reizen omdat ze er even tussenuit willen. Ze willen even naar de zon, naar een andere omgeving. Mensen zoeken in de winter graag de zon op en dat kon nog in Griekenland of op de Canarische eilanden bijvoorbeeld. Er wordt minder gereisd, maar het is wel nog steeds mogelijk.”

Brussels Airport heeft sinds anderhalve maand ook een eigen testcentrum op de luchthaven. “Wie terugkomt uit een rode zone moet zich niet meer laten testen, maar mensen die op hun bestemming een testcertificaat nodig hebben, kunnen hier terecht. Op dit moment zien we in het testcentrum toch 800 mensen per dag. Je kan een dag of twee dagen voor je reis naar de luchthaven komen voor een PCR-test of als je minder tijd hebt, kan een sneltest ook. Dan heb je de resultaten na 4 tot 6 uur.”