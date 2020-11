Meer en meer Antwerpse moskeeën en kleinere kerken sluiten de deuren

Verschillende moskeeën houden vandaag voor het laatst een vrijdaggebed. In de moskeeën mogen niet meer dan 40 mensen samenkomen. De moskee is een belangrijke plaats voor moslims om te horen wat de coronamaatregelen zijn. "De sociale media moeten nu veel overnemen", zegt islamleraar in Antwerpen, Mohammed Amien Chaib.

Ook in de katholieke kerk vraagt Antwerps bisschop Bonny aan de parochies om creatief te zijn tijdens de allerheiligenweek, nu er niet meer dan 40 mensen in een kerk mogen.