Minister Annelies Verlinden (CD&V): "Tweede lockdown? Kans bestaat dat we strengere maatregelen invoeren"

Als minister ondervindt Annelies Verlinden zelf ook enkele praktische gevolgen van de coronacrisis. "Als je nieuw bent in een job is het prettig om persoonlijk kennis te kunnen maken met heel wat mensen. Maar de meeste gesprekken en vergaderingen verlopen nu digitaal. Ik werk ook vaak van thuis uit. Misschien zal dat de komende dagen nog toenemen. Als ik daartussen nog wat vrije tijd vind, fiets of jog ik graag samen met vrienden. Ook dat kan nu niet langer in groep", zegt Verlinden.

In haar gemeente Schoten wordt de nieuwbakken minister vooralsnog niet massaal aangeklampt of herkend. "Dat is maar één keer gebeurd. Vorige week toen ik hier in de buurt een toertje ging joggen. Toen werd ik herkend en aangesproken door een wielerclubje dat langsreed", lacht Verlinden.