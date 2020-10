Nederland haalt klimaatdoelen voor 2030 niet: afname van uitstoot moet verdubbelen, zegt Planbureau

Een er is een nog een probleem: Nederland zou in 2030 meteen ook zijn aparte Europese doelstellingen niet halen. Nochtans had het er bij de Commissie op aangedrongen om de algemene Europese doelen te verscherpen. Die staan momenteel op -40 procent tegenover 1990, maar dat zou -55 kunnen worden. "Richting Brussel hebben we best een grote broek aangetrokken", zegt Nico Schrijver van de Raad van State daarover in NRC Handelsblad.

Nederland behoort, onder meer door z'n grote havens, tot de grotere vervuilers in de EU. In 2018 zou het land de vijfde grootste uitstoter per hoofd van de bevolking zijn geweest, voor Duitsland en Polen.