Niet-essentiële winkels dicht: "Dit betekent een verlies van 100 miljoen per dag"

Comeos, de federatie van grote winkelketens, noemt de sluiting van alle niet-essentiële winkels een ramp. Dominique Michel: "Wij verliezen per dag 100 miljoen. Tot begin december is dat 4 miljard. Dat zijn 250.000 banen die stopgezet worden. Wij vragen nu een heel sterk steunpakket aan de regering: vrijstelling van de sociale zekerheidsbijdrage in het derde kwartaal, steun voor onze huurkosten zoals in Frankrijk en vrijstelling van taksen op bijvoorbeeld parkeren of lichtreclame, zolang de lockdown duurt."