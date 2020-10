Bedrijfs- en schoolartsen kunnen testen voorschrijven, Moykens: "Ook zelf afspraak maken wordt mogelijk"

En dat laatste is niet onbelangrijk volgens Moykens om snel te kunnen ingrijpen. "Als een bedrijfsarts de resultaten niet zou kunnen zien dan moet hij rondbellen naar de verschillende testcentra in het land, want ook de werknemers wonen verspreid. In de nieuwe tool krijgt ook de bedrijfsarts, en niet alleen de huisarts, de resultaten te zien en kan hij meteen actie ondernemen".

Herbeluister het gesprek met Karine Moykens en lees hieronder verder.