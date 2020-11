Ook op Last Postceremonie in Ieper geen toeschouwers meer welkom

Het was bevreemdend rustig gisteren onder de Ieperse Menenpoort. Geen drommen mensen om de Last Postceremonie bij te wonen, voor het eerst sinds de vorige lockdown. Enkel 2 klaroenblazers. En zelfs dat is minder dan normaal, zegt Benoit Mottrie van de Last Post Association: "Normaal doen we de ceremonie met 3 muzikanten, bij speciale gelegenheden met 6. Maar nu dus nog maar met twee, op voldoende afstand zodat de ceremonie volledig coronaproof kan verlopen."

Ook op 11 november, op Wapenstilstand, een bijzonder belangrijke dag aan de Menenpoort is er geen publiek toegestaan.