Opvallend drukker bij Ikea en doe-het-zelfzaken: "Als we wachten tot morgen zijn we misschien te laat"

Ook in de doe-het-zelfwinkels was het deze voormiddag heel druk. "Mensen willen bezig kunnen blijven", zegt Hilaire Poels van HandyHome in Paal (Beringen). "Maar iedereen zit met een bang hartje af te wachten of de winkels moeten sluiten." Volgens Poels kan je nochtans veilig winkelen. "We hebben daarvoor maatregelen genomen: handen ontsmetten, extra ventilatie, plexiglas aan de kassa, ... maar de regering zal iets moeten doen, hé. Ze kunnen de zorg toch niet in de steek laten."