Online begrafenissen slaan aan in Oost-Vlaanderen: "Er wordt zelfs uitgesteld gekeken" 

Een begrafenis volgen vanop een scherm zal nooit iedereen over de streep trekken maar Gorinsek voelt dat mensen dit nu meer appreciëren. Het is noodzakelijk nu want er is geen alternatief: "Mensen hebben gezien dat het een eenvoudige manier is om iedereen te laten meekijken. Bij sommige begrafenissen waren er tot 400 kijkers. Voor de dichtste familie is het ook een enorme steun omdat ze voelen dat veel mensen aan hun zijde staan. Ook al is het op een virtuele manier." De uitvaarten worden op de website gezet met een link. "Die worden vaak nog nabekeken ook, zelfs enkele dagen later", zegt Gorinsek.