"Overledenen herdenken kan ook van thuis met kaarsje, foto en herinneringen"

Is een pastoor nu bang in deze tijd van islamistische terreur-aanslagen in Frankijk waarbij mensen de keel wordt overgesneden in de kerk? "Het zijn onzekere tijden, maar we mogen ons zeker niet gaan koesteren in de angst en de wanhoop en vooral niet haat met haat beantwoorden. Ik krijg wel wat mailtjes van mensen die zeggen pas goed op je zelf. We moeten er samen door, een mens is nooit onkwetsbaar, niet voor een virus niet voor geweld. We moeten er samen door en ik ben niet bang." zegt Felix Vanmeerbergen.