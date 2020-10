Journalisten Björn Soenens en Tom Van de Weghe trekken door de VS in aanloop naar de verkiezingen: bekijk hier hun "Journaal"-reportages

Björn Soenens - 30/10/2020: De Amerikaanse presidentsverkiezingen verlopen dit jaar bijzonder rommelig en complex. Door de corona-epidemie hebben al 80 miljoen mensen hun stem vooraf uitgebracht. Nooit eerder ook hebben zoveel mensen per post gestemd, maar er zijn problemen om alles tijdig te verwerken. Stembrieven komen ook niet altijd bij de juiste mensen terecht, en elk van de 50 staten in de VS heeft zijn eigen regels om de stemming en de telling te organiseren. Björn gaat op onderzoek in een stembureau in New Jersey: