Papa uit Wevelgem schaaft elke 4 jaar houten grafzerk van zijn dochter bij: "Het voelt dan alsof Lies weer thuis is"

Elke 4 jaar gaat de grafsteen van Lies Demuynck eventjes weg voor onderhoud. Hij is dan ook gemaakt uit hout en dat vraagt wel wat extra zorg. "Toen onze dochter stierf, wilden we haar niet begraven onder een zware, stenen zerk", vertelt papa Patrick Demuynck. "We wilden een levend materiaal, hout. Ik heb nog een tijd houtbewerking gevolgd in avondschool en besloot toen om de zerk zelf te maken. Dat was 1 van de laatste dingen die ik nog voor mijn dochter kon doen. We kozen kastanjehout. Zo'n houten zerk moet je inderdaad onderhouden. Om de 4 jaar schaven we het wat bij, geven we het een nieuw kleurtje en steken we er een andere foto in van Lies. Ik doe dat thuis in mijn atelier. Meestal ben ik er wel een paar dagen mee bezig. Maar ik vind dat niet erg. Het voelt dan even alsof Lies terug thuis is en dat geeft ons een goed gevoel."