Politie Antwerpen gaat mondmaskerplicht strenger controleren en bekeuren

De politie controleert al enkele maanden op de mondmaskerplicht maar gaat dat nu strenger doen. "De tolerantieperiode is nu echt voorbij. Mensen die geen mondmasker dragen of dat foutief doen krijgen nu meteen een administratieve sanctie", vertelt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie.

De politie zal onder andere controles uitvoeren op het openbaar vervoer. "We houden een oogje in het zeil op de perrons en aan bushaltes. Op de trams en bussen zelf zullen de controleurs van De Lijn de controles uitvoeren en boetes uitschrijven als dat nodig is. We doen dat voor alle duidelijkheid niet om mensen te pesten, maar het gaat om ieders gezondheid. We moeten elkaar beschermen tegen dit virus", aldus Bruyns.

Wie zijn/haar mondmasker niet of foutief draagt riskeert een boete van 250 euro.