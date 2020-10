“Maatregelen van de laatste kans”, zegt premier De Croo: dit heeft het Overlegcomité beslist

"Ons land bevindt zich in een sanitaire noodtoestand: de druk op de ziekenhuizen is immens", schetst premier De Croo de toestand."In heel veel ziekenhuizen is de pijngrens overschreden." De premier verwijst naar het aantal besmettingen dat maar blijft toenemen en het aantal patiënten in de ziekenhuizen, en vooral de patiënten in de intensieve zorg. "We zien nog altijd geen kentering", waarschuwt hij.