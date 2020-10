Provinciale domeinen in Vlaams-Brabant blijven open, maar passen werking aan

• In de Halve Maan in Diest werden alle natuuractiviteiten, de Halloweenwandeling van vandaag, 30 oktober en het bezoek aan de windmolen geannuleerd.



• In Het Vinne in Zoutleeuw werden de winteravonden en themawandeling geannuleerd. De tentoonstelling ‘Elk einde is een nieuw begin’ wordt uitgesteld.



• In het domein van Huizingen worden de herfstwandelingen en de activiteiten met de huifkar van 4 november en de hoefsmid van 18 november geannuleerd.





Ook enkele provinciale toeristische activiteiten worden stopgezet. Dat geldt voor de populaire Wandelzondagen en de activiteiten van Mysterieuze Bossen.

De belevingscentra ’14-’18 in Tildonk en het Sven Nys Cycling Center in Baal sluiten hun deuren. Het kamp van de Sven Nys Academy in de herfstvakantie gaat wel door.