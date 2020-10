Na excuses ook gerechtelijk onderzoek naar baarmoederonderzoeken op luchthaven Qatar

Verschillende verantwoordelijken op de luchthaven zijn voor de onderzoeksrechter verschenen of moeten dat nog doen. Zij hebben "de standaardprocedures op de luchthaven overtreden", zegt de Qatarese regering in een mededeling.

Het incident op de luchthaven van Doha kwam eerder deze week aan het licht, maar dateert al van begin oktober. Op 2 oktober werd in de toiletruimte een te vroeg geboren baby gevonden. Daarop werden de vrouwelijke passagiers van in totaal 10 vluchten gedwongen om een gynaecologisch onderzoek te ondergaan in een ambulance. Via een baarmoederonderzoek wilde men proberen vast tet stellen of een van de vrouwen onlangs was bevallen.