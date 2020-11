Ringtrambus in Vlaamse Rand groot succes: "Op vier maanden tijd al 100.000 reizigers"

Een bevraging bij 142 reizigers begin september heeft bovendien getoond dat 87 procent over het algemeen tevreden is over de bus. Ook de chauffeurs zijn tevreden over het comfort en rijgemak. Al geven ze wel aan dat de geplande vrije busbanen zeker nodig zijn om de doorstroming nog vlotter te laten verlopen. Op dit moment worden er vrije busbanen aangelegd in Strombeek en het centrum van Vilvoorde. In 2023 moet het hele traject van de ringtrambus bestaan uit vrije busbanen. Zo zal de bus geen 60, maar slechts 40 minuten over een enkele rit doen.