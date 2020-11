Royals: "schoonmaak" aan het Luxemburgse hof met 19 vacatures, en rechtszaak Meghan Markle maanden uitgesteld

Als het aan een boer in het Noorse Bjerkreim ligt, krijgt Noorwegen in de toekomst een eigen Mount Rushmore (zie foto onder). Nee, niet met de gezichten van vroegere Amerikaanse presidenten in een rotswand uitgehouwen maar met het gelaat van koning Harald.

Arvid Mæland vindt dat het koningshuis momenteel te weinig aandacht krijgt. In gesprek met de Noorse omroep NRK zegt hij dat koning Harald geliefd is en dat hij het verdient om zo geëerd te worden. De rots waarin Haralds gezicht moet worden uitgehouwen staat op een lap grond van Mæland. De gemeente Bjerkreim is in elk geval enthousiast en steunt het plan. Het Noorse paleis zelf geeft voorlopig geen commentaar.

Mount Rushmore in het Amerikaanse South Dakota is een grote toeristische trekpleister en werd gemaakt tussen 1927 en 1941. Mæland verwacht dat ook veel toeristen op eeb Noorse versie zullen afkomen. Hoeveel het project moet kosten is nog niet bekend. Mæland denkt ergens tussen de 1 en 10 miljoen euro.