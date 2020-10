SP.A-Kamerlid Jan Bertels wordt kabinetschef bij federaal minister Vandenbroucke: "Immense uitdaging"

Bertels, die een rechtendiploma heeft, werkte in het begin van zijn carrière eerst een paar jaar op socialistische kabinetten als adviseur sociale zekerheid. Tussens 2003 en 2014 was hij directeur-generaal Sociaal Beleid op de FOD Sociale Zekerheid. Hij nam daar in 2014 ontslag toen hij verkozen werd in het Vlaams Parlement. Daar bleef hij dus tot de verkiezingen van 2019.

In 2017 en 2018 droeg hij trouwens ook even de burgemeesterssjerp in zijn thuisstad Herentals, als opvolger van Jan Peeters. Nu zetelt hij er nog als oppositielid in de gemeenteraad.