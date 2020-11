Bijna 1 op 10 personeelsleden van Genks ziekenhuis zit ziek thuis: "Het wordt echt dramatisch"

Die 9 procent moet wel wat genuanceerd worden, want ook de langdurig zieken werden meegeteld. Maar dat neemt niet weg dat er nu meer personeelsleden ziek uitvallen. Ook in de eerste golf was dat al zo. "De eerste golf in maart was echt desastreus, toen zaten we al met hoge ziektecijfers", vertelt Peter Hermans, personeelsdirecteur van het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. "Voor een covidpatiënt moeten er twee verpleegkundigen staan in plaats van één. Die kan je niet zomaar overal vinden, laat staan dat je eigen personeel dan ook nog eens ziek uitvalt."