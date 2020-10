Storm Zeta eist 6 mensenlevens in de Verenigde Staten

Meer dan 2 miljoen gezinnen in de zuidelijke staten Louisiana, Alabama, Mississippi, Georgia, Noord-Carolina en Zuid-Carolina zaten tijdelijk zonder stroom. Het natuurgeweld noopte de gouverneurs van verschillende staten ertoe om de noodtoestand uit te roepen en president Donald Trump moest noodgedwongen een campagnemeeting afzeggen die donderdag in Noord-Carolina zou doorgaan.

De meeste schade was er in de kustregio van Louisiana. Daken werden van woningen gerukt en op verschillende plaatsen was er sprake van overstromingen. Hier en daar werden boten het land op geblazen. Tegen donderdagavond was Zeta wel afgezwakt.