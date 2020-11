"Superman" komt ramen wassen bij VZW Bindkracht in Landen

"Ik wil in deze donkere periode een lichtpuntje brengen. De glimlach op hun gezicht, dat is waar ik dit voor doe. Ik woon zelf in Landen en wilde iets concreet doen voor het goede doel. Ik heb speciaal hiervoor mijn agenda op vrijdagvoormiddag vrij gehouden", vertelt Christophe.

Christophe heeft een bijzondere reden om dit te doen: "Ik had vroeger ook een petekind met een mentale beperking. Wij hadden een heel nauwe band, en daarom koos ik voor de villa van Bindkracht."