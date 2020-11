TV-kok Jeroen De Pauw maakt tijdelijk van restaurant Canapé in Tervuren een versmarkt

Kok, ondernemer en televisiemaker Jeroen De Pauw uit Vossem bekijkt het allemaal pragmatisch. "Je kan thuis zitten kniezen en klagen dat niets meer mag of toch iets ondernemen. Ons restaurant Canapé zit in een groot gebouw: de oude turnzaal van de Panquinkazerne in het centrum van Tervuren. Hier is veel plaats, parkeerruimte en je zit vlakbij het park", vertelt Jeroen. "We gaan hier een versmarkt houden, een soort van foodmarket, volgens de principes van een supermarkt. Een winkel dus. Je zal hier op drie zaterdagen onze salsa's, lokale gins, brood, salami's, drankjes, olijven enzovoort kunnen kopen."

Een tijdje geleden lanceerde De Pauw al een aperobag: een zakje vol met aperitiefhapjes en geselecteerde wijn. "We hebben gezien dat mensen veel thuis eten en drinken en zeker aperitieven. Dat bewijst het succes van onze aperobag. Nu willen we dit nieuwe concept uitproberen. Je hoeft niet te reserveren, je mag zo langskomen. Als het na vandaag allemaal nog mag natuurlijk. Het is wachten op de nieuwe maatregelen", besluit De Pauw.