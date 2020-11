Twee belangrijke fietspaden in Ieper worden opnieuw aangelegd: “Er gebeurden al ongevallen door betonstroken die omhoog kwamen”

Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) is opgelucht. “Dat zijn belangrijke fietsverbindingen. Het zijn lange trajecten op grondgebied Ieper, maar die lopen ook door tot Zonnebeke en Heuvelland. Veel scholieren gebruiken die. We zijn heel blij dat dit eindelijk gaat aangepakt worden. We waren bij die 2 projecten al langer vragende partij om aanpassingswerken te doen. Er waren al enkele ongevallen gebeurd met betonstroken die omhoog kwamen. Ik denk dat fietsvriendelijkheid en comfort een prioriteit is en we de mensen op die manier aanmoedigen om te fietsen”, besluit de burgemeester.

In totaal werden in West-Vlaanderen 32 fietsprojecten geslecteerd. De Vlaamse regering verdeelt ruim 12 miljoen euro over al die projecten.