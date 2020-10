Universiteit Gent steekt studenten en personeel hart onder de riem met dagelijkse lichtboodschap op Boekentoren

Het blijft niet bij een éénmalige stunt. "We gaan hier mee door tot 11 november", laat de universiteit in een persbericht weten. "Elke dag verschijnt er onder de woorden "Corona sucks!" een andere bemoedigende boodschap. Ze zullen elke avond te lezen zijn op de Boekentoren, vlak bij het Sint-Pietersplein, in de Gentse studentenbuurt tussen 18.30u en 22.30u.