"Vandaag" op Eén houdt ermee op

"Vandaag" bracht elke avond duiding bij de actualiteit van de dag, en bleef dat ook tijdens corona doen. Olivier Goris: "Zeker tijdens de lockdown is het programma erin geslaagd om een breed publiek te informeren. Het is ongelooflijk hoe snel de ploeg van "Vandaag" heeft kunnen schakelen: eerst mocht er in maart minder publiek aanwezig zijn tijdens de opnames, dan plots geen publiek meer en was het al corona wat de klok sloeg."