VBO wil geen nieuwe verplichting thuiswerk: "Voeling met de werkvloer blijft belangrijk"

Het meest sprekende voorbeeld leest De Inspecteur in een mail van Sandra*: "Mijn haar komt recht als ik hoor hoe mijn partner door zijn werkgever verplicht wordt om toch te gaan werken op kantoor, terwijl hij al zijn taken ook perfect thuis kan uitvoeren. Op de werkvloer wordt er ook niet altijd een mondmasker gedragen. Ik ben bang dat mijn man op die manier ziek kan worden." Het volledige verhaal kan je hier lezen.

Thuiswerk niet overal de norm

Ook anderen zijn ongerust. Regina krijgt geen laptop van haar werkgever en moet daardoor elke dag naar kantoor. Trui vindt dat haar werkgever nog altijd niet optimaal inzet op thuiswerk, al zijn er nu gelukkig wel gesprekken gestart om het meer toe te laten.

Marie-Rose moet elke dag naar kantoor. "Dat vind ik op zich niet zo erg, als het tenminste veilig zou kunnen. En daar wringt het schoentje: niet iedereen draagt een mondmasker, soms is de handgel op en de afstand wordt niet altijd gerespecteerd."

Loïc getuigt hoe een vriendin van hem niet van thuis uit mag werken. "Ongelofelijk, want wij doen dezelfde job maar bij een andere werkgever."

'Zet maximaal in op dat thuiswerk'

Klopt het dat sommige bedrijven nog altijd halsstarrig weigeren om voluit in te zetten op thuiswerk? Sven Pichal, De Inspecteur van Radio 2, legt de getuigenissen voor aan Kris De Meester, expert veiligheid op de werkvloer bij werkgeversorganisatie VBO (het Verbond van Belgische Ondernemingen).

De Meester schrikt zelf ook een beetje van de reacties. "We keuren deze situaties zelf ook niet goed. Maar onze oproep is duidelijk: zet maximaal in op dat thuiswerk. We raden werkgevers aan om de mogelijkheden goed te bekijken. Ga per functie na of dat werk of een deel van het werk van thuis uit gedaan kan worden."

Het is volgens De Meester belangrijk om thuiswerk zo veel als mogelijk te benutten. "Het zorgt er ook voor dat het veiliger blijft op de werkvloer. Op die manier kan je er mee voor zorgen dat de werking van je bedrijf niet in de problemen komt."

Kun je thuiswerk afdwingen?

"Juridisch gezien heb je als werknemer niet veel opties als je je onveilig voelt op de werkvloer," zegt professor emeritus arbeidsrecht Patrick Humblet. "Je kunt niet zomaar zeggen dat je niet wil komen werken of beslissen dat je van thuis uit werkt. Dat recht heb je alleen als de werkgever geen veilige situatie kan garanderen. Maar dat moet dan wel eerst officieel vastgesteld worden."

Voel je je als werknemer onveilig? Dan kan je daar alleen melding van maken. "Je kan tekortkomingen qua veiligheid altijd melden. Als er geen schermen staan bijvoorbeeld, of er is een tekort aan duidelijke protocollen en ontsmettingsmiddelen. Meld dat aan de bedrijfsarts of aan de arbeidsinspectie."

'Niet opnieuw verplichten'

Het VBO is ook geen voorstander van verplicht thuiswerk, want volgens Kris De Meester leidt dat ook tot onvrede bij werknemers.

"Er zijn veel mensen die niet graag voltijds thuiswerken. Omdat ze voeling missen met de werkvloer of met de collega's, of omdat ze thuis te veel kinderen hebben rondlopen. Of gewoon omdat hun woning niet geschikt is om van thuis uit te werken. De mogelijkheid om toch naar kantoor te kunnen komen, moeten we dus zeker behouden."

De Meester roept wel op om de veiligheidsmaatregelen op de werkvloer te blijven respecteren. Hij wil ook dat werkgevers nadenken over veilige arbeidsomstandigheden voor de werknemers.

"Je kunt bijvoorbeeld nadenken over vaste terugkeermomenten zodat het voor elke werknemer duidelijk is wanneer hij precies op kantoor verwacht wordt. Je kunt bijvoorbeeld ook een coronaveilig ontmoetingsmoment organiseren tussen de andere collega's. Maar overdrijf daar niet mee, telewerk moet de norm zijn voor de functies die er zich toe lenen."

Gelukkig ook goede voorbeelden

De Inspecteur krijgt ook heel wat reacties van werknemers die vertellen dat hun werkgever een schoolvoorbeeld is.

Vera laat weten dat ze 100% van thuis uit mag werken. "Ik voel me daar heel goed bij en ik heb ook alle middelen ter beschikking om dat mogelijk te maken." Ook Astrid schrijft dat ze voltijds van thuis kan werken. "We hebben wel nog altijd de mogelijkheid om af en toe naar kantoor te gaan en dat gebeurt ook in veilige omstandigheden. Iedereen houdt afstand, draagt een mondmasker en er zijn voldoende ontsmettingsmiddelen aanwezig."

Kris De Meester is er ook van overtuigd dat de meerderheid van de bedrijven wel goed bezig is. "De cijfers die wij ter beschikking hebben tonen aan dat er wel veel ingezet wordt op telewerk. Het percentage van mensen dat van thuis uit werkt, is ongeveer hetzelfde als tijdens de lockdown in maart. Dat bewijst dat bedrijven hun best doen."



*Sandra is niet haar echte naam