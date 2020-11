Vergeet Halloween en Sinterklaas, voor Nina uit Berlare is het nu al Kerstmis

Normaal gezien komt, voor veel mensen toch, eerst de grote kindervriend Sinterklaas en nadien halen we de kerstballen en lichtjes boven voor Kerstmis. Maar fotografe Nina Ediers uit Berlare ziet dat een beetje anders. Haar kerstboom staat al te blinken in haar huiskamer: "Mijn kerstboom staat al uit. Alhoewel er nu ook nog wat Halloweenversiering in die boom hangt", lacht Ediers. Ze maakt een combinatie van de feesten in de boom dus: "Ik heb het wat aangepast, de Halloweentekeningen die in de boom hangen passen nog in het concept van de kerstboom. Niet te griezelig dus."