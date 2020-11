Verlaat Proximus door coronacrisis de iconische torens aan Brussels Noordstation? 

Ook na de coronacrisis wil het telecombedrijf verder inzetten op telewerken. Daarom onderzoekt het nu of het niet beter is om in de toekomst naar een kleiner en groener gebouw te verhuizen. "We zullen nagaan wat het beste scenario is om in Brussel een groenere en kleinere 'Proximus Campus' te creëren, die beter is afgestemd op samenwerking en formele en informele contacten", zegt CEO Guillaume Boutin. "Al zal een verhuizing zeker niet aan de orde zijn voor 2023. Ook een modernisering van de gebouwen behoort nog tot de mogelijkheden."