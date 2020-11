Striptekenaar tekent grote vlam op zijn raam in Hasselt voor de Warmste Week 

Een vlam achter je raam hangen is een actie van De Warmste Week. Je maakt daarmee duidelijk dat je bereid bent om je buren te helpen of met hen te praten. “De Warmste Week, de beste buren, heb ik erbij geschreven”, vertelt Wim Swerts. “Mijn vlammetje gaat naar het WZC Ter Boogaerde in Zoutleeuw.” Swerts zijn vrouw zit ook in het WZC Ter Boogaerde. “Zij zit daar samen met 17 andere bewoners met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Er zijn daar geen besmettingen binnengekomen. Dat is uitzonderlijk en verdient een vlammetje."