Nonna Rosa kan door corona haar 98ste verjaardag niet vieren met haar 36 nakomelingen maar toch is er feest! 

Op 1 november wordt Rosa D'Ippolito 98 jaar. In Zwartberg is ze bekend als "Nonna Rosa", een van de laatsten van de eerste Italiaanse mijnwerkersgeneratie. Normaal gezien viert ze haar verjaardag samen met haar zes kinderen, tien kleinkinderen en twintig achterkleinkinderen. Met de aangetrouwde schoonkinderen en liefjes erbij, zijn ze in totaal met meer dan 50. Ieder jaar wordt voor het verjaardagsfeest een frietkraam in de tuin gezet, waar iedereen de hele middag frietjes kan halen. Er komen normaal gezien ook artiesten die de Italiaanse liedjes spelen, waar Rosa van houdt. Maar door corona gaat dat feestje dit jaar voor het eerst in meer dan 25 niet door.