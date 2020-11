Breng je dit weekend een bezoek aan een begraafplaats? Neem dan je mondmasker mee

Geen enkele traditie lijkt te ontsnappen aan de impact van de coronacrisis. Ook het jaarlijkse bezoek aan een begraafplaats in het allerheiligenweekend zal er net iets anders aan toe gaan dan normaal. Een aantal Vlaamse provinciegouverneurs hebben beslist om een mondmaskerplicht in te voeren op alle kerkhoven van hun provincie. In andere provincies voeren de steden en gemeenten zelf een verplichting in, of net niet. In Brussel gold sowieso al een mondmaskerplicht op het hele grondgebied, dus ook op de kerkhoven.