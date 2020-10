Wat doet een menstruatiecyclus met het hoofd van de vrouw? UGent onderzoekt het met gezichtsanalyse

Voor het onderzoek zijn 500 vrouwen nodig tussen 18 en 45 jaar. Op verschillende momenten in de menstruatiecyclus wordt bekeken hoe hun gemoedstoestand is door hen online afbeeldingen voor te leggen.

Mitchel Kappen van de Gentse Universiteit: “Om in cijfers te kunnen uitdrukken hoe verschillend vrouwen reageren op bepaalde momenten van hun cyclus, laten we hen online afbeeldingen zien van leuke, serieuze en enge zaken. We vragen hen om die afbeeldingen te beoordelen, en terwijl ze dat doen, starten we een webcam-opname. We maken dus een opname van hun gezicht, maar helemaal anoniem. Niet wij bekijken die, maar we laten er specifieke algoritmes op af, die het gezicht analyseren: welke spieren worden aangespannen en dergelijke. We doen dat onderzoek ofwel bij vrouwen die zeggen wél psychisch last te hebben van de menstruatiecyclus als bij hen die vinden dat ze er niet veel invloed van ondervinden.