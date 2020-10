Zo koortsig klinkt "Fever" van Angèle en Dua Lipa

Als dat niet verdacht klinkt, die eerste zin, in deze gevaarlijke tijden: "I’ve got a fever, can you check? De Belgische zangeres Angèle (24) en haar Britse collega Dua Lipa (25), van Kosovaarse afkomst, hebben hun samenwerking op de wereld losgelaten. Frans en Engels zijn slim gemixt in een dansbaar, wat latin klinkend nummer. Luister hier naar "Fever" (de echte videoclip is voor later):