Zware aardbeving schokt Griekse eiland Samos en Turkse stad Izmir: beelden tonen ingestorte gebouwen

In de Turkse havenstad Izmir zijn een aantal gebouwen ingestort en over delen van de stad hangen stofwolken. Er is nog niets bekend over slachtoffers. Izmir is de derde stad van Turkije en is een belangrijk logistiek en industrieel centrum. Er wonen ongeveer 2,5 miljoen mensen.

Ook vanuit het Griekse eiland Samos wordt schade gemeld, maar hoe erg het is, is nog onduidelijk. De 45.000 inwoners van Samos wordt gevraagd om weg te blijven van de stranden omdat er hoge golven op de kust inbeuken. Een extra probleem vormen de grote vluchtelingenkampen op de nabijgelegen Griekse eilanden Chios en Lesbos. Ook over de situatie daar is er nog niets bekend.

Later meer.