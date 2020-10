Derde verdachte opgepakt in verband met aanslag in Nice

De man die nu is opgepakt, een man van 33, was aanwezig in het huis van de tweede verdachte toen daar een huiszoeking plaatsvond. Die tweede verdachte, een man van 35, zou contact hebben gehad met de dader op de avond voor de aanslag. Donderdag was ook al een man van 47 opgepakt, die op beelden van een bewakingscamera gezien was in het gezelschap van de dader, de avond voor de aanslag.