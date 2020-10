Engeland gaat vanaf donderdag voor vier weken in lockdown

"Het is hoogtijd om actie te ondernemen, want er is geen alternatief", aldus Boris Johnson. "Vanaf donderdag tot begin december moet u thuis blijven."

Voor alle duidelijkheid: de nieuwe maatregelen gelden alleen voor Engeland. In Wales en Noord-Ierland was al een lockdown ingevoerd, in Schotland gelden een hele reeks beperkende maatregelen.