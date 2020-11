Hertellingen, rechtszaken of een cruciale tussenkomst van Mike Pence: wat als er woensdag geen duidelijke winnaar is?

In Pennsylvania mogen de stemmen die met de post zijn ingestuurd pas worden geteld na het sluiten van de stembureaus. De overheid krijgt daar tot drie dagen de tijd voor. De kans bestaat dus dat de resultaten van de stemlokalen eerst geteld raken en de éne of andere kandidaat duidelijk op voorsprong zetten. Die kandidaat zou in de verleiding kunnen komen om de zege alvast op te eisen, nog voor alles volledig geteld is. Dat zou de andere onder druk zetten om het ritueel van een verkiezingsnacht na te leven en zijn concession speech te geven - zijn nederlaag te erkennen.

Toch is het wijs om niet te snel de handdoek in de ring te gooien. Uit voorgaande verkiezingen is gebleken dat met name poststemmen nog een aanzienlijke verschuiving kunnen teweeg brengen. Meestal wordt verwezen naar de blue shift: een inhaalbeweging in het voordeel van de Democraten. In een staat als Pennsylvania moet Biden daar zeker rekening mee houden. Maar in Florida, waar de poststemmen nu al geteld worden, zou je een omgekeerd effect kunnen zien: eerst resultaten in het voordeel van Biden (de poststemmen), daarna Trump die stevig bijbeent.