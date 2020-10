Jong in de States - Waarom een jonge brandweerman uit Luzerne County voor Trump kiest: "Hij heeft goed werk geleverd"

In de aanloop naar de verkiezingen in de VS trekt VRT-reporter Thomas De Graeve door de States, op zoek naar verhalen van gewone, jonge Amerikanen. Hoe beïnvloeden hun leven en dagelijkse ervaringen de keuze die ze maken in het stemhokje? Vandaag: het verhaal van John Lombardo, een jonge Republikein uit Pittston, Luzerne County. "President Trump heeft goed werk geleverd, maar ik maak me zorgen over de sfeer in de campagne."