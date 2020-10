Kustloodsen voeren actie sinds vrijdagmiddag

Enkele jaren geleden kondigde toenmalig minister Ben Weyts aan dat het principe van de multi-inzetbaarheid zou worden ingevoerd. "Tot dusver werd die alleen ingevoerd voor nieuwe kandidaten in de sector zee- en kanaalloodsen. Maar dat zou nu uitgebreid worden naar nieuw aangeworvenen bij de kustloodsen", hekelt de Associatie van Kustloodsen.

De actie komt er volgens de AvK nadat een vergadering in Brussel niet het verhoopte resultaat opleverde. "We gaan nu verder overleggen met het kabinet van Vlaams minister Lydia Peeters en het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, in de hoop zo snel mogelijk tot een oplossing te komen", verklaarde AvK-voorzitter Wouter Mazijn.