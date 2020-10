Liveblog: Bijna 6.500 coronapatiënten in het ziekenhuis, meer dan 1.100 mensen op intensieve zorg

In de Verenigde Staten zijn vrijdag in 24 uur tijd meer dan 94.000 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Er kwamen om precies te zijn 94.125 nieuwe besmettingen bij. Dat blijkt uit cijfers van Johns Hopkins University. Het is het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie. Pas een dag eerder werd het vorige record gevestigd, met 91.000 besmettingen.

In dezelfde periode overleden nog eens 919 patiënten aan het virus. Daarmee bezweken in de VS nu al 229.544 mensen aan COVID-19. Het totale aantal bevestigde besmettingen staat nu op 9.034.295. De situatie is vooral dramatisch in het noorden en het midwesten van de VS.

Ondanks het feit dat de VS in absolute cijfers met voorsprong het zwaarst getroffen land ter wereld is, heeft president Donald Trump - zelf recent pas genezen van COVID-19 - de ernst van de situatie opnieuw geminimaliseerd. "We willen enkel een terugkeer naar het normale leven. Indien jullie het virus oplopen, zullen jullie ook weer beter worden en vervolgens immuun zijn", sprak hij voor een menigte in Michigan.

Trump liet zich vrijdag overigens ook ontvallen dat het virus in zijn land steeds minder doden eist en dat artsen het aantal coronadoden overdrijven "omdat ze voor elk overlijden als gevolg van COVID-19 geld krijgen."